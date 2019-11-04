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Altınpark’ta bulunan Japon Bahçesi sonbaharda fotoğrafçıların ve Başkentlilerin akınına uğruyor

Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi Altınpark’ta yer alan Japon Bahçesi oldu. Sonbaharın tüm renklerini içinde barındıran bahçe, rengârenk görüntüsü ile görenleri şaşkına çeviriyor.
Altınpark’ta bulunan Japon Bahçesi sonbaharda fotoğrafçıların ve Başkentlilerin akınına uğruyor

Altındağ ilçe sınırları arasında yer alan Başkent’in en büyük parklarından biri olan Altınpark, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Parkın içerisinde bulunan Japon Bahçesi bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla adeta yağlı boya tabloları andırıyor. 

SARI, YEŞİL, KIRMIZI, TURUNCU VE KAHVERENGİ

Bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla büründüğü Japon Bahçesi adeta yağlı boya tabloları andırıyor. Şehrin içerisinde huzurlu bir gün geçirmek isteyen ziyaretçileri ağırlayan bahçe, şehrin göbeğinde doğa ortamı sunuyor. 

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DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILARININ İLK ADRESİ

Özellikle sonbaharda evlenen ve düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin ilk adreslerinden birisi olan bahçe, içerisinde barındırdığı onlarca çeşit çiçek ve ağaçlarla fotoğrafçılara adeta stüdyo ortamı sunuyor. Konu hakkında gazetemize konuşan çiftler, sonbaharda fotoğraf çektirmek için Altınpark’ın bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanıyor, “Sonbaharda evleniyoruz ve bir ömür hatıra olarak kalacak fotoğraflarımızı da bu mevsimi en iyi şekilde yansıtan Altınpark’ta çektiriyoruz. Özellikle Japon Bahçesi muazzam bir fotoğraf alanı sunuyor. Herkese tavsiye ediyoruz. Kış gelmeden gelip burayı ziyaret etsinler.”

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SOSYAL MEDYADA REVAÇTA

Yeni evlenen çiftlerin yanı sıra parkı ziyarete gelen vatandaşlarda Japon Bahçesi’ne gelerek fotoğraf çektiriyor. Ziyaretçiler bahçenin sosyal medyada geniş yer bulduğunu ve bu yüzden geldiklerini belirterek, “Başkentli sosyal medya kullanıcıları Altınpark’a gelerek sonbaharı fotoğrafları paylaşıyorlar. Özellikle Japon Bahçesi son günlerde internet ortamında çok revaçta. Bizde sosyal medyadan gördük geldik. Altınpark’ı biliyorduk ama içerisinde böyle bir bahçe olduğunu bilmiyorduk” diye konuştu. 

GÖLETLER İLGİ ODAĞI 

Havaalanı güzergâhında bulunan ve 640 bin metrekarelik alanla Ankara’nın en büyük parklarından birisi olan Altınpark’ın yüzde 85’ini yeşil alan ve gölet düzenlemeleri oluşturuyor. Yeşil ile mavinin buluştuğu park eğlence, gezinti, spor ve fuar etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. İçerisinde birçok gölet bulunmasından dolayı fotoğraf severlerin ilgi odağı oluyor.

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NASIL GİDİLİR?

Altındağ ilçesinin Aydınlıkevler semtinde bulunan parka ulaşım ise Kızılay ve Ulus’tan halk otobüsleri ile yapılabiliyor. Şehit Öner Halis Demir Bulvarı üzerinde yer alan parka Ulaşım: Kızılay’dan otobüs ile 415-450-114-185-408-440-474-492 Ulus’tan 114-185-408-438-439-440-441-443-474-485-487-492 numaralı toplu taşıma araçları ile sağlanıyor.

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