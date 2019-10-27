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Altınpark'ta çocuklara oyun grupları oluşturuldu

Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamaları kapsamında Altınpark'ta çocuklara özel oyun grupları oluşturuldu. 
Altınpark'ta çocuklara oyun grupları oluşturuldu

Atlıkarınca, tren ve diğer mekanik oyuncakların keyfini süren minikler unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşıyor. Çocuklar kendileri için kurulan oyun alanlarında ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğleniyor.

ŞENLİK BAYRAM'A KADAR SÜRECEK 

Pamuk şekeri ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramların yapıldığı Altınpark'ta, çocuklara Türk Bayrağı da dağıtılıyor.

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Ankara'nın dört bir yanından aileleriyle birlikte gelen  miniklerin gönüllerince eğlendiği, zaman zaman büyüklerin de eğlencelerde miniklere eşlik ettiği etkinlikler, her gün saat 14.00-21.00 saatleri arasında, 29 Ekim Salı gününe kadar devam edecek.
    

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