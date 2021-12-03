Altınpark’ta gerçekleştirilen Ardahan Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu

Ardahan’ın kültürel ve yöresel zenginliklerinin tanıtıldığı “Ardahan tanıtım günleri” Altınpark’ta kapılarını açtı.

Renkli görüntülere sahne olan fuara, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Haftasonu da sürecek olan fuar, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Ardahan Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Ardahan tanıtım günleri Altınpark ANFA Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Birbirinden çeşitli etkinliklerin düzenlendiği fuar, renkli görüntülere sahne oluyor. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Ardahan kazı, peynir çeşitleri, tereyağı, balı gibi yöresel ürünlerin yanı sıra şehrin kültürel ve doğal zenginlikleri de tanıtılıyor.

YÖRESEL LEZZETLERİ TANITILIYOR

Başkent, Ardahan Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Ardahan’a özgü kaz eti, bal, kaşar peyniri, tulum peyniri gibi özel tatların ve birbirinden renkli yöresel ürünlerin sergilendiği fuarda çeşitli etkinlikler ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaretçiler hem yöresel lezzetleri tadarken hem de görsel şölenlerle eğleniyor. Ardahan’ın kültüründen doğasına, yemeklerinden spor faaliyetlerine kadar birçok alandan gelen temsilciler fuarda açtıkları stantlarda ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

EN GÜZEL KAZA 100 DOLAR ÖDÜL

Etkinliğin ilk gününde meşhurluğu ile bilinen Ardahan kazının güzellik yarışması yapıldı. Birinciye 100 dolar ödülün verildiği etkinlik renkli görünütülere sahne oldu. Yarışmada en güzel kaz ise Şahin isimli kaz oldu. Şahin’in sahibi Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi yaptığı konuşmada, kazandıkları ödülü kazın yetiştirilmesinde kullanacaklarını söyleyerek, Ardahan’da yetiştirdikleri bütün kazların birbirinden güzel olduğunu kaydetti.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Fuara yoğun ilgi gösteren Başkentli vatandaşlar, alışveriş yapmak için adeta birbiriyle yarıştı. Renkli görüntülere ev sahip sahipliği yapan fuarda, yöresel lezzetler büyük ilgi gördü. Balından terayağına, kazından peynirine, baklavasından sarmasına kadar onlarca ürünün bulunduğu tezgahlara akın eden vatandaşlar, alışverişin keyfini yaşadı.

DAVULLU ZURNALI HALAY ÇEKTİLER

Davullların ve zurnalarjn eksik olmadığı etkinlikte ziyaretçiler halay çekerek eğlendi. Ardahan’a özgü müziklerin çalındığı programda, uzun halay kuyrukları oluştu. Fuar aynı zamanda iki farklı sosyal projeyede ev sahipliği yapıyor.

KÖY OKULLARINA KİTAP TOPLANIYOR

“İki kitapta sen getir kampanyamıza destek ver” sloganı ile hareket eden Ardahanlılar, şehirdeki okullara bağışlanmak üzere kitap toplama kampanyası yürütüyor.

HATIRA ORMANI İÇİN FİDAN BAĞIŞI YAPILIYOR

Bunun yanı sıra şehri ağaçlandırmak için harekete geçen fuar düzenleyicileri,”bir fidan dik, umut olsun, nefes olsun” sloganıyla Ardahan’da hatıra ormanı oluşturmak için ziyaretçilerden fidan bağışı kabul ediyor. 2 Aralık Perşembe günü başlayan etkinlik 5 Aralık Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Emrah Özcan/İLKSAYFA