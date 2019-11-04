  • BIST 100.130
  • Altın 276,522
  • Dolar 5,6866
  • Euro 6,3436
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Altmış üç yıldır demir dövüyor

Muğla'da ilkokulu bitirdikten sonra demirciliği öğrenen 77 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 10 metrekarelik dükkanında 63 yıldır demir döverek mesleğini yaşatıyor.
Altmış üç yıldır demir dövüyor

Muğla'da sıcak demir dövme ustası Mustafa Yılmaz, 63 yıldır mesleğine hayat veriyor.

Çocukken başladığı demirciliği öğrenmek için yaklaşık 10 yıl çıraklık ve kalfalık yapan 77 yaşındaki Yılmaz, daha sonra kendi iş yerini açtı. Seydikemer ilçesinde bir süre bölgenin tek demircisi olarak çalışan Yılmaz, bir dönem de Antalya'nın Demre ilçesinde mesleğini sürdürdü.

Son olarak mesleğe başladığı ilçeye geri dönen Yılmaz, 10 metrekarelik dükkanında ısıttığı demirlere çekiç darbeleriyle şekil veriyor.

İlerleyen yaşına rağmen günün ilk ışıklarıyla dükkanını açan Yılmaz, nasır tutan elleriyle balta, bıçak, orak ve tarım aletleri üretiyor

Ufak tefek cüssesiyle ilk günkü heyecanla çalışmaya devam eden Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini severek icra ettiğini söyledi.

Herkesin farklı işleri severek yaptığını anlatan Yılmaz, 1,58 metre boyu ve 50 kilogram ağırlığıyla demirciliğin kendisine pek uygun bir meslek olmadığını dile getirdi.

"Bu işi sevdiğim için yapıyorum"
"Bu işe atalarımız 'dev sanatı' demişler. Bu iş çok zor olduğu için daha iri yapılı insanların yapabileceği düşünülmüş. İşimi çok sevdiğim için bu yaşımda hala çalışıyorum." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bana 'çalış' diyen yok. Maddi durumum kötü de değil. Sanatı seviyorum. Sabah gelip akşama kadar çalışıyorum. Yorulma bilmem, hiç acizliğim yoktur. Demircilik mesleğinden çok para kazandım. Kazancımla çocuklarımı evlendirdim, ev sahibi oldum. Hiçbir zaman müşterisiz kalmadım. Yaptığım işlerden hiç şikayet eden olmaz. Sattığım ürünleri alanlar övdüğü için duyan bana tahra, orak yaptırmaya gelir. Başka yere yaptırdıkları kırılmış, dönmüş aletleri de tamire getirirler. Demirden aklınıza ne gelirse üretebilirim. Çok sayıda çırak aldım. Çok hızlı çalıştığım için hiçbir çırak bana ayak uyduramıyor."

Müşterilerden Ali Bildirici de Mustafa ustayı herkesin tanıdığını söyledi.

Yılmaz'ın istedikleri her şeyi yaptığını, ürünlerinden memnun olduklarını vurgulayan Bildirici, "Ustalığı çok iyidir. Ürünleri has çelikten yapıyor, çeliği dövüp suyunu veriyor." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu: Ülkelerine göndereceğiz04 Kasım 2019 Pazartesi 09:59
  • Müsluh İke öldürüldü04 Kasım 2019 Pazartesi 09:59
  • Şoför dehşeti04 Kasım 2019 Pazartesi 09:41
  • FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı04 Kasım 2019 Pazartesi 09:28
  • Türkiye'deki mülteci kamplarını gören Yunanlı gazeteciden ülkesine sert sözler: Bir Yunanlı olarak utanıyorum04 Kasım 2019 Pazartesi 09:25
  • HDP’li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı04 Kasım 2019 Pazartesi 09:21
  • 3 yaşındaki Eymen feci şekilde can verdi04 Kasım 2019 Pazartesi 09:20
  • Türkiye'den Roma'ya 227 otobüs gönderildi04 Kasım 2019 Pazartesi 09:18
  • 130 bin işçinin gözü bu zamda04 Kasım 2019 Pazartesi 09:16
  • Erdoğan'dan sürpriz ziyaret03 Kasım 2019 Pazar 23:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti