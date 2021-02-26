Altun: Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.