Altun: Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz

Altun, sosyal medya hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bildiri yayımlamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Ermenistan'da yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Yaşanan süreci bir darbe girişimi olarak görüyor ve net bir biçimde kınıyoruz. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, saldırılara karşı her zaman demokrasi ve halkın hür iradesinin yanındadır."
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