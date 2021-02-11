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Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptıkları KKTC ziyaretinin verimli istişarelere vesile olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız" dedi.
Altun: Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığındaki heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz verimli istişarelere ve önemli ortaklık kararlarının alınmasına vesile oldu. Kıbrıs Türkleri'nin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacağız. Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs'ın eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısını güçlendirerek Kıbrıs Türkleri'nin daha müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Ayrımız gayrımız yok, bir ve beraberiz. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız" dedi.

Oktay ve Altun ayrıca, KKTC'de çekimleri devam eden 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin setini de ziyaret etti.

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