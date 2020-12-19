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Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler." ifadelerini kullandı.
Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, 1932, 1938 ve 1941 yıllarına ait "Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam", "Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler" başlıklı ve "Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in İstanbul'a gelişi"yle ilgili haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler."

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