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Altun: Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde barış yalanları söyleyen HDP'nin seçim sonrasında PKK'nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim olduğunu bildirdi.
Altun: Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin "PKK'dan kopacağım, Türkiye'nin partisi olacağım" diyerek 7 Haziran 2015 seçimlerinde 6 milyon oy aldığını belirtti. Seçimden kısa bir süre sonra PKK'nın, HDP'nin oyunu kendisine kalkan yaparak "devrimci halk savaşı" başlattığını duyurduğunu hatırlatan Altun, "HDP derhal bu alçaklığa teslim oldu. HDP o gün bitti. Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu. PKK'nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu." ifadelerini kullandı. 

Altun, o dönemde de bunları korkusuzca söylediklerine, hata ve ihanet içinde gördüklerini net bir şekilde uyardıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"O günden bugüne devletimiz 'terörü kaynağında kurutma siyaseti'ni hayata geçirerek PKK'nın varlığına içeride ve dışarıda ağır darbeler vurdu. Yurt dışı askeri operasyonlar, askeri konuşlanmalar ve dış istihbarat bu süreçte önemli unsurlar olarak öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu o gün olduğu gibi bugün de ülkemizin terörle mücadelesinin en önemli teminatıdır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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