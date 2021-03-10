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Altun: YİK toplantısında dil kullanımı ve televizyon yayınları ele alındı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında dil kullanımı ve toplumsal değerler açısından televizyon yayınlarına ilişkin konuların ele alındığını açıkladı.
Altun: YİK toplantısında dil kullanımı ve televizyon yayınları ele alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen YİK toplantısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Kurul üyelerinin, dil kullanımı ve toplumsal değerler açısından televizyon yayınlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduklarını bildirdi. 

Altun, kurul üyelerinin, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine uygun yayınların önemine işaret ederek, televizyonda Türkçe'nin yanlış kullanımının önüne geçecek adımları ele aldıklarını kaydetti. 

Kurul üyelerinin, yayın içerikleri hakkında çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumsal farkındalığın ve bilincin artırılmasına yönelik hususları değerlendirdiklerini de aktaran Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, içinde bulunulan medya çağında kimi televizyon programlarının format itibarıyla batı mahreçli olduğuna ve içeriklerin küresel düzeyde belirlendiğine dikkati çekerek, bütün yayınlarda milli ve manevi değerler ile dil kullanımına hassasiyet gösterilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir" açıklamasında bulundu.

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