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Altun:Devletimizi aciz göstermek için başlatılmıştır 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası, ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır" dedi. 
Altun:Devletimizi aciz göstermek için başlatılmıştır 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sözde yardım kampanyasının Türkiye'yi aciz göstermeyi amaçladığını açıkladı.

'DEVLET- MİLLET BİRLİKTELİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK AMACIYLA BAŞLATILDI'

Türkiye'nin güçlü olduğuna işaret eden Fahrettin Altun, şu açıklamada bulundu:

"Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet- millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz."


'RESMİ MERCİLERE İTİMAT EDELİM'

Sosyal medyada, mesaj gruplarında ve forumlarda yayılan bilgilerin pek çoğunun yalan olduğunu kaydeden Altun, "Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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