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Altun’un 10 ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

Demokratik, ahlaki ve toplumsal sorumluluk bilinciyle mesleğini ifa eden haber emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum.
Altun’un 10 ocak çalışan gazeteciler günü mesajı

Demokrasinin ayrılmaz bir unsuru olan medya, sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasında hayati bir işleve sahiptir.
Halkın doğru bilgiye ulaşması noktasında medya mensupları da kritik bir fonksiyon icra etmektedir. 
Kamuoyunun haber alma ihtiyacını karşılarken mesleki ilkelerin yanı sıra toplumsal sorumluluk idrakiyle, demokratik ve hukuki değerleri koruyan, kişilik haklarına saygıyı esas alan gazeteciler “hakikatin temsilcisi” olarak görev yapmaktadır.

Yerel, ulusal ve uluslararası mecralarda çalışan bütün gazetecilerin, mesleklerini yerine getirirken hakikat konusunda gösterdikleri hassasiyet, gazeteciliğin saygınlığını ve medyaya güveni artırdığı gibi, demokrasinin sağlıklı işlemesine ve güçlenmesine de katkı sunmaktadır.

Bu duyarlılık, mesleki yetkinlik ve başarı ile birleştiğinde aynı zamanda genç gazetecilere de değerli bir örnek teşkil etmektedir.

Başarıları ve yetkinlikleriyle uluslararası medyada da etki uyandıran basın kuruluşlarımızın ve gazetecilerimizin varlığı ülkemize övünç, bizlere gurur vermektedir. 

Türkiye’nin son yıllarda her alanda kat ettiği ilerleme, medyada da çeşitliliğe sahip özgürlükçü bir ortamın oluşmasıyla kendini göstermektedir.
Ülkemizde basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti alanı da 20 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak ölçüde genişletilmiş ve güvence altına alınmıştır.
Bu gerçeğe rağmen ne yazık ki bu kavramlar içeride ve dışarıda Türkiye karşıtı çevrelerce çarpıtılmış değerlendirmelerle istismar edilmekte, aleyhe algı oluşturmak için mesnetsiz yorumlarla kullanılmaya çalışılmaktadır.
Yaşadığımız zaman ve bölgemizde cereyan eden hadiseler, hakikatin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiği gibi, ülkesine ve toplumuna yabancı kalemlerin ne kadar tehlikeli olabileceğini de kanıtlamıştır.
Basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti kavramlarının terör örgütlerinin propagandasını yapma, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık, nifak ve nefret tohumları serpme ya da vesayet ve darbe dönemlerini yüceltme gibi ifsat edici emeller için kalkan olarak kullanılmasına, herkesten önce “hakikat temsilcisi” olan gazetecilerin müsaade etmemesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, gelişen teknoloji, yazılı ve görsel basının yanında internet gazeteciliği ve sosyal medyada habercilik adına yeni imkanları beraberinde getirmektedir. 
Yeni medya mecralarıyla dezenformasyon maksatlı haberlerin de hızla dolaşıma girebildiği günümüzde, ülkemiz, bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, teknolojik imkanlardan istifade ederek gerçek bilgiyi çok daha hızlı yayabilen, yalan haberle kararlı şekilde mücadele edebilen gazetecilerin varlığı çok daha önemli ve değerli hale gelmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, mesleki ilkelerden ödün vermeden görevlerini ifa ederken, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine, birlik ve beraberlik ikliminin güçlenmesine katkıda bulunan kıymetli medya mensuplarımızın her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tekrar kutluyor, görevleri başında vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum.
 

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