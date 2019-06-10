Altyapı çağrısı

Başkent’teki bazı cadde ve alt geçitlerde her sağanak yağış sonrası su baskınları ile taşkınların yaşanmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Altyapı çalışmaları artık zorunlu hale geldi” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerine doğru etkili olan sağanak yağış Başkent’te yine aynı görüntülere neden oldu. Cadde ve sokaklar adeta nehre dönerken alt geçitler göle dönüştü. Araçlar tavanlarını aşan suda kayboldu ve ne yazık ki Etimesgut’ta 3 kişi hayatını selden dolayı kaybetti. Yaşanan tüm bu gelişmeler Başkent’te acil bir altyapı çalışmasının yapılması gerektiğini bir kez daha kanıtladı. Bölgedeki vatandaşlar gazetemize konuşarak yıllardır her yağmur yağdığında aynı çileyi çektiklerini belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu yaşananlara acil çözüm bulmasını istedi.

MUSTAFA TUNA ÇALIŞMA YAPMIŞTI

2017 yılı Kasım ayında göreve gelen eski ABB Başkanı Mustafa Tuna Başkent’te acil olarak çözülmesi gereken sorunların başında alt yapının olduğunu söylemiş ve şehrin pek çok noktasında çalışma başlatmıştı. Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, başta olmak üzere Başkent’teki alt geçitlerde çalışmalar ortalama 2-3 aylık süre içerisinde tamamlanmıştı. Bunlardan biri olan Devlet Mahallesi alt geçidinde de çalışma yapılmıştı. Fakat dün yağan yağmurda maalesef giderler yine yetersiz kaldı ve yine geçit suyla doldu. 3 otomobil ve 1 minibüs sel sularının içerisinde kaldı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Pazar günü akşam saatlerinde yaşanan selde yolda mahsur kalan vatandaşlar gazetemize konuşarak duruma tepki göstermişti. Her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, “Geçitler 10 yıl önce yapıldı ama bunun giderine bir çözüm bulamadılar. Her defasında Ayaş Yolu ve Etimesgut İstasyon Caddesi göle dönüyor. Burada 1 milyondan fazla insan yaşıyor ve trafik tamamen kilitleniyor. Saatlerce eve gidemiyorsunuz. Artık buna bir çözüm bulunmalı.” Diye konuştu.

ANKARA ÇAYININ KENARINDA BİRİKİYOR

Devlet Mahallesi’nde oturan vatandaşlar birikintilerin çayın yanında olduğuna dikkat çekerek, “Ankara çayı buradan geçiyor. Suların tamamı yollarda alt geçitte birikiyor. Bu sular çaya neden verilmiyor. Doğal bir şekilde tahliye neden olmuyor. Anlamış değiliz. Giderler doluyor atık sular lavabolardan geri eve geliyor. Bu nüfusa ve yağmura altyapı yetersiz kalıyor” dedi.

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM-

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