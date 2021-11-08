Altyapıda Dev Hamle: Çubuk ve Akyurt’un İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Çubuk ve Akyurt ilçelerinin içme suyu sorununu çözecek 23,5 kilometrelik isale hattı projesini tamamladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bölge halkına müjdeyi “Asli projeleri önceliyor, on yıllarımızı düşünerek altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” sözleriyle duyurdu. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise, “Projenin hayata geçmesi ile 80 bin kişilik nüfusa kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanacak. 7 milyon TL’lik enerji tasarrufu elde edilecek” dedi.

Başkent’te içme suyu ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden ASKİ Genel Müdürlüğü, projesi 5 Mayıs 2017’de onaylanan ancak uzun süre yapımı ihmal edilen “Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi” için harekete geçti.

Mayıs 2021’de Ankara-Çubuk Yolu üzerinde çalışmalara başlayan ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri; Çubuk ilçesinin içme suyu ihtiyacını olumsuz etkilemeyecek, Akyurt ilçesinin ise su sorununu çözecek 23 kilometre 503 metrelik isale hattı imalatını tamamladı.

KAZI NOKTASI, ALTYAPI, İMAR VE HİDROLİK EĞİME GÖRE BELİRLENDİ

Ankara-Çubuk Yolu üzerinde altyapının yanı sıra imar durumu, hidrolik eğim ve arazi topoğrafyasını da dikkate alarak boruları döşemeye başlayan ASKİ ekipleri; içme suyu, yağmur suyu ve atık su (kanalizasyon) hattına ek olarak telekom hattının da yer aldığı bölgede titizlikle çalışmaları yürüttü.

Akyurt’un dışında Akyurt Sanayi Bölgesi, Saray Mahallesi, Balık Hisar Mahallesi ve Altınova Bölgesi’ne de içme suyu sağlayacak proje kapsamında ayrıca terfi merkezi inşa edildi.

İÇME SUYU ÇUBUK 2 BARAJI’NDAN CAZİBE İLE AKYURT’A ULAŞACAK

Çubuk merkezden başlayan hattın ilk güzergahı Yıldırım Beyazıt, Sünlü, Atatürk ve Yavuz Sultan Selim Mahalleleri oldu.

18 ayrı noktadan branşman verilirken Çubuk merkez orta kat şebekenin ihtiyacı karşılandıktan sonra eskimiş olan Akyurt iletim hattı da yenilendi. Çubuk 2 Barajı’ndan cazibe ile doğrudan (pompasız) Akyurt’a ulaştırılacak altyapı çalışması sayesinde bundan sonra hem arızalar azalacak hem de enerji tasarrufu sağlanacak.

7 MİLYON TL’LİK ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bölge halkına müjdeyi “Asli projeleri önceliyor, on yıllarımızı düşünerek altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 23,5 km'lik Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı'nı tamamlayarak 80 bin nüfusu sağlıklı/kesintisiz suya kavuşturduk” sözleriyle duyurdu.

İsale hattında incelemelerde bulunan ve yeni yapılan terfi merkezini ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise “Bu yıl içinde yapımına başladığımız Çubuk ve Akyurt arasındaki ana isale hattımızı tamamladık. Terfi merkezimiz de bitti. Çubuk’un birçok mahallesine hizmet edecek, işlevini yitirmiş hatları boşa çıkaracak yaklaşık 17-18 branşman bırakarak sağlayacağımız bir hattımız söz konusu. Çubuk’tan sonra cazibe ile terfi merkezimize kadar gelen hattımız Akyurt’un bütününe de hizmet verecek. Hattımızı merkezde tüm noktalara hizmet verecek şekilde planladık. Bu yıl içinde yer teslimi yapılarak başlanan bir imalat ve planladığımız tarihte de bitirdik. Projenin hayata geçmesiyle 80 bin kişilik nüfusa kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanacak. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Projenin yıllık 7 milyon liraya yakın enerji tasarrufu sağlayacağını da vurgulayan Öztürk, “Proje, tasarruf sayesinde kısa sürede zaten kendisini amorti edecek. Akyurt’a ve Çubuk’a verilen su aynı su, aynı hat. Sadece Pursaklar’dan Akyurt’a giden isale hattının 155 metrelik terfisi ortadan kaldırılarak elektrik maliyeti minimuma indiriliyor. Proje, Ankara’nın master planı içinde yer alan çok karlı bir yatırım” dedi.