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Amaçları dizi-film sektörünü Ankara'ya taşımak

Çektikleri “İpsiz Adam” adlı dizi ile dizi-film sektörünü Ankara’ya taşımayı amaçlayan oyuncu Muhammed Genç ve Habibe Koç, “Başkent halkı çok istekli ve yardımsever. Sektörü kucaklamaya hazırlar." dedi.
Amaçları dizi-film sektörünü Ankara'ya taşımak

Asıl mesleği pet shop işletmeciliği olan oyuncu Muhammed Genç, kendi imkanları ile çektikleri “İpsiz Adam” adlı dizi ile Ankara’yı dizi-film sektörü konusunda ileri taşımak istiyor. Ortağı Habibe Koç ile başladıkları zorlu yolculukta birçok engelle karşılaşmalarına rağmen yılmadıklarını söyleyen Genç, “Kendimize inandık, bu yola girdik ve dizimizi çektik. Ankara halkı bu konuda bizlere çok yardımcı oldu. Çok istekliler. Sektörü buraya kaydırabilirsek, şehrin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlar” dedi.

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PET SHOP İŞLETİYOR
Genç, normalde pet shop dükkanı olduğunu ve bunun yanı sıra Ankara’da çekilen dizi ve filmlerin cast (oyuncu) işlerini yaptığını söyleyerek, dizi çekme hikayelerini şöyle anlattı,  “Uzun bir süredir Ankara’da bir dizi çekme hayali kuruyorduk. İlk başta yapabilir miyiz diye kendimize sorduk. Yapan nasıl yapıyor dedik. Kendimize inandık ve bu yola girdik.  Daha sonra gerekli ekipmanlar için uzun bir uğraş verdik. 5 ay sonunda kamera, mikrofon vb. araçları temin ettik. Bismillah deyip yola çıktık.”

ANKARA DİZİ-FİLM İÇİN MÜSAİT
“Ankara’da ikame eden senaryoya uygun iyi oyuncuları bir araya getirdik. Tüm oyuncularımızla sözleşme imzaladık. Hedefimiz, dizimizin İnter Medya’da yayınlanmasıdır.  Bu şekilde yola çıktık. Ankara’da İstanbul’da ki gibi bir dizi sektörü maalesef yok. Biz bunu oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.  Ankara halkı bu konuda bizlere çok yardımcı oldu. Mekan konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Herkes kapılarını sonuna kadar açtı. Mekan konusunda hiçbir ücret ödemedik.” 

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BAŞKENT HALKI İSTEKLİ
“Ankara halkı güzel bir iş olursa bu sektörü kucaklayacaktır. Burada önemli olan işin karakterli olması ve insanları kandırmamanız. Başkent halkı çok içten. El ele vererek Ankara’da bu sektörü geliştirebiliriz. Yedisinden yetmişine faydası olur. Ankara bu konuda çok müsait ve istekli” diye konuştu.

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CESARETLİ, GÖZÜ PEK VE ATAK
Senaryoyu Muhammed Genç ile birlikte yazan Habibe Koç ise dizi hakkında şu bilgileri verdi, “Dizimiz bir esnafın ailesini kaybettikten sonraki yaşadığı zorlu süreci anlatıyor. Dizinin ismini, Cumhuriyet döneminde  Müslüman halka zulmeden Rum çetelerine karşı Kuvâ-yi Milliye saflarında başarıyla karşı koyan ve İstikla madalyasına layık görülen kabadayı İpsiz Recep’ten esinlendik. İpsiz lakabının kelime anlamı cesaret, gözü peklik ve ataklık demek. Bizim karakterimizde böyle bir karakter.”

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ŞEHRE BÜYÜK KATKISI OLACAK
 “Senaryoyu Muhammed’in gördüğü bir rüyadan esinlenerek yazdık. Yaklaşık 5 bölüm çektik. 20 kişilik gönüllü bir ekiple yola çıktık. Daha sonra ekip korona virüse yakalandı ve 5 kişiye kadar düştü. Buna rağmen azmettik ve dizimizi başarıyla çektik. Ankara halkının beğenebilecekleri bir dizi oluşturduk. Ankara’ya büyük katkısı olacak. Şehrimizin sokaklarında geçen bir dizi. Şehrimizin tanıtımına fayda sağlayacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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