  • BIST 1.554
  • Altın 417,330
  • Dolar 7,0501
  • Euro 8,5470
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

AMAN-2021 deniz tatbikatı, Pakistan'ın ev sahipliğinde başlıyor

AMAN-2021 Deniz Tatbikatı, 45 ülkenin katılımıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde bugün başlıyor.
AMAN-2021 deniz tatbikatı, Pakistan'ın ev sahipliğinde başlıyor

Aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer alacağı tatbikat, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Pakistan Deniz Kuvvetleri, "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikatın, deniz güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturan "korsanlıkla, terörizmle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi" amaçladığını duyurdu.

Bir hafta sürecek çok uluslu tatbikatın birçok ülkenin ikili ilişkilerinin gelişmesine zemin hazırlayabileceği kaydediliyor.

Rus ve NATO deniz kuvvetleri, en son 2011'de Bold Monarch tatbikatının bir parçası olarak İspanya açıklarında ortak tatbikata katılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakınlarından haber alamayan Uygur Türkleri yaşadıklarını anlattı11 Şubat 2021 Perşembe 13:11
  • Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem11 Şubat 2021 Perşembe 13:07
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez11 Şubat 2021 Perşembe 13:07
  • Gesi Bağları'nın 'kuş köşkleri' turizme kazandırılacak11 Şubat 2021 Perşembe 13:05
  • Türkiye'de geçen ay son 51 yılın en sıcak 2. ocak ayı yaşandı11 Şubat 2021 Perşembe 11:44
  • 8 yaşındaki kızı Kur’an-ı Kerim öğrendiği için cezaevine attılar11 Şubat 2021 Perşembe 11:35
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi11 Şubat 2021 Perşembe 11:22
  • Müslümanların her yıl heyecanla beklediği mukaddes üç aylar 13 Şubat'ta başlayacak11 Şubat 2021 Perşembe 11:14
  • Uygur Türkü küçük kıza İstanbul İl Göç İdaresi ve Zeytinburnu Kaymakamlığından destek11 Şubat 2021 Perşembe 11:14
  • Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan bir asker daha şehit oldu11 Şubat 2021 Perşembe 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti