Aman bu tuzağa düşmeyin!

Ahlaksızlığın kol gezdiği sözde ‘flört’ siteleri, oluşturdukları sahte profillerle, kurbanlarını tuzağa düşürüp mağdur edebiliyor! Uzmanlar bu sitelere asla güvenilmesi konusunda uyarıyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte eve kapanan vatandaşların internet ve sosyal medya platformlarına ayırdığı zaman bir hayli arttı. Bu durumdan faydalanan evlilik ve flört siteleri, dijital ortamlarda daha fazla görünürlük sağlayarak oluşturulan sahte profillerle insanları tuzağa düşürüp mağdur edebiliyor!

DENETİM YOK!

Ahlaksızlığın kol gezdiği flört sitelerinde denetimin olmaması, dolandırıcıların ekmeğine adeta yağ sürüyor. Ahlakın ayaklar altına alındığı sözde flört siteleri üzerinden tanışıp güven sağlayan dolandırıcılar, hedefindeki kişileri kolayca ağlarına düşürüyor. Çeşitli bahanelerle kandırılan insanlar, yüklü miktarındaki paralarından olabiliyor. Uzmanlar evlilik veya arkadaşlık sitelerine asla güvenilmesi konusunda uyarıyor.

AHLAKSIZLIK KOL GEZİYOR

‘Moredates’ isimli flört sitesi de yasal bir kurum gibi davranarak internet sitelerine ve sosyal medya ağlarına linkler vererek daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyor! Ahlaksızlığın kol gezdiği söz konusu flört sitesinde “erotik ve romantik sohbetler yapmak ya da çevrimiçi olarak yeni insanlarla tanışmak ister misiniz?” ifadeleriyle insanlar tuzağa düşürülmeye çalışılıyor. Flört sitesine girer girmez, sahte hesaplar hemen yeni kullanıcılara tanışma mesajı gönderiyor. Sahte profillerle iletişime geçmek için 3 Euro’dan başlayan fiyatlarla farklı paketler halinde jetonlar (Para puan) alınması zorunlu tutuluyor. Kurbanların çeşitli yöntemlerle ceplerindeki paralar boşaltılıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ BİLİŞİM FİRMASINDAN UYARI

Dünyaca ünlü bilişim firması IBM arkadaşlık siteleri için uyarıyor. IBM, flört siteleriyle ilgili geçmişte yaptığı bir araştırmada bu uygulamalarla kişilerin bilgisayarlarına veya telefonlarına casus programların yüklenebildiğini; güvenlik açığından yararlanarak aygıtın mobil cüzdan olanağına kayıtlı fatura bilgilerine erişebilir ve yetkisiz bir şekilde alışveriş yapmak üzere bu bilgileri çalabileceğini belirtiyor.

ŞİKAYETLER ARTTI

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, flört siteleriyle ilgili kendilerine gelen şikayetlerin arttığını açıklayarak, “Geçen yıl ayda 10 şikâyet geliyorsa, bu yıl ayda 25-30 civarında şikâyet geliyor. Bunlar bildiklerimiz, bir de utanıp şikâyet edemeyenler var" dedi. Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili açıklama yapan Ağaoğlu, “Evlilik sitesi, arkadaşlık sitesi gibi ilanlara aldanan pek çok erkek maalesef bunların kurbanı oluyor. Bilinçli bir yurttaş olarak derhal BTK’ya, Ticaret Bakanlığına, Reklam Kuruluna bu yanıltıcı ilanların yasaklanması için şikâyette bulunalım. Başkaları da bu tuzağa düşmesinler" ifadelerini kullandı.

İLKSAYFA-