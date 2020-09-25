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Aman dikkat! Başkentliler sms ile uyarılıyor

Dolandırıcılar, Başkan Mansur Yavaş ve Büyükşehir bürokratlarının adını verip son 50 günde üçüncü kez vatandaşların ceplerini boşaltmaya çalıştı. 
Aman dikkat! Başkentliler sms ile uyarılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son günlerde bazı art niyetli kişiler tarafından telefonla aranan vatandaşlardan Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediye bürokratları adına para toplandığının tespit edildiğini bir kez daha duyurdu. 

whatsapp-image-2020-09-25-at-16.17.02.jpegBAŞKENTLİLER SMS İLE UYARILIYOR 
50 gün içerisinde üçüncü kez yapılan duyuruda Büyükşehir Belediyesi, söz konusu dolandırıcılara karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Başkentliler, hem telefonlarına gönderilen kısa mesajla hem de sosyal medya üzerinden yapılan ilgili paylaşımlarla uyarıldı.  Vatandaşları bu kişilere itibar etmemesi yönünde uyaran Büyükşehir Belediyesi, gerekli hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

“BÖYLE UYGULAMAMIZ KESİNLİKLE YOKTUR”
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili Başkentlilerin telefonlarına gönderilen kısa mesaj şöyle:  
“Bazı art niyetli kişilerin başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları adına vatandaşlarımızı telefonla arayıp yardım kampanyası düzenlediğini belirterek, para talep ettikleri öğrenilmiştir. 
Böyle bir uygulamamız kesinlikle yoktur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğumuz bu art niyetli kişilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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