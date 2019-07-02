Aman dikkat: Kirli eller devrede

Suriyelilere yönelik son zamanlarda artan nefret söylemi, sokakta lince dönüşüyor.

Özellikle son zamanlarda sosyal medyada ortaya atılan Suriyeliler hakkında asılsız iddialarla toplum provoke ediliyor. CHP ve İYİ Partili isimlerin başını çektiği bazı kişilerce köpürtülen ırkçı ve nefret dolu söylem sokakta Suriyelilere yönelik lince dönüşüyor. Bunun son örneği İstanbul Küçükçekmece’de yaşandı.

Mehmet Akif Mahallesi’nde Suriyeli bir kişinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği yalanı ortaya atıldı. Sosyal medyada bu yalan daha da ileri götürülerek “tecavüz” olarak aktarıldı. Sistematik tahrik üzerine mahalleli sokaklara döküldü. Yüzlerce kişi Aşık Veysel Caddesi üzerinde toplanarak polis merkezine yürümek istedi. Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet polis ekiplerinin ikazlarına rağmen slogan atarak bir türlü dağılmayan gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Kalabalıktan bazılarının Suriyelilerin dükkânlarına zarar verdiği görürüldü. Gruptan 18 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

“SURİYELİ ASILDI” İDDİASI

Provokasyon bununla da kalmadı. Bir çatı katında asılı hâlde bulunun bir kişinin görüntüleri paylaşılarak “Mahalleli Suriyeli tacizciyi astı” iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddia da asılsız çıktı. Görüntülerin birkaç gün önce çalıştığı fırının çatı katında kendini asarak intihar eden Türkmenistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Bu görüntüyü yayanlarla ilgili de araştırma başlatıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği olayın yanlış anlamadan kaynakladığını belirterek, sosyal medya üzerinden provokasyon yapan hesapların tespiti için çalışma başlatıldığını duyurdu. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

SİGARA BAHANESİYLE ...

Zaman zaman Suriyeli mültecilere yönelik kitlesel olaylarda sosyal medya dezenformasyonları etkin rol oynarken, birçok mültecinin can ve mal güvenliklerine yönelik ihlaller yaşanıyor. İstanbul Esenyurt’ta Suriyeli iki kişi, iddiaya göre sigara isteyen kişilere olumsuz cevap verince silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, Suriyeli 2 kişinin üzerine 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Bacaklarından vurulan Suriyeliler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR PROVOKASYON DA ELÂZIĞ’DAN

Elâzığ’da ise bir esnafın Suriyeliler tarafından darbedildiği iddiaları üzerine, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan 2 Suriyeli, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mahalle sakinleri, polisin uyarısı üzerine dağıldı.

BASIN ÇANAK TUTUYOR

Savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilere yönelik düşmanca yaklaşımlara sosyal medyanın yanı sıra bazı basın kuruluşları da çanak tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’ün Alemdağ Mahallesi’nde Özbeklerin cinayetle sonuçlanan kavgasını bazı gazeteler “Suriyeliler Türkmen gencin boğazını kesti” yalanıyla duyurarak bir skandala imza attı.

AMAN DİKKAT!

Suriyelilere yönelik bir provokasyon haberi de Arnavutköy´den geldi. Gazeteci Yakup Köse tarafından dillendirilen iddia kaosun yayılmak istendiğini gözler önüne serdi. Köse sosyal medya hesabından “Gece Arnavutköy´de 20-30 kişi ‘Suriyeli avına çıktık´ diye bir Suriyeli genci linç etmeye kaktılar. Müdahale edildi ve genç linçten kurtarıldı. Yetkililere haber verildi. Birileri provokasyon peşinde. Aman dikkat!” diyerek uyarıda bulundu

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ