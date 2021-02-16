Aman dikkat! MGM'den kuvvetli don ile buzlanmaya karşı dikkatli olun çağrısı

Başkent’te bu geceden itibaren hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının -15 dereceye kadar düşmesi beklenirken MGM vatandaşlara kuvvetli don ile buzlanmaya karşı dikkatli olun çağrısı yaptı.

Batı’dan gelerek Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Haftaya kar yağışıyla başlayan Başkent’te ise bugün kar yağışı hafiflerken dondurucu soğuklar etkili olacak. Özellikle bu geceden itibaren hafta sonuna kadar Başkent’te hava sıcaklığının -15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de vatandaşları dondurucu soğuklara karşı uyararak, “Hafta süresince etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

BU GECEDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre dondurucu soğuklar Başkent’te bu geceden itibaren başlıyor ve etkisini artırarak hafta sonuna kadar devam ediyor. Bu gece -10 dereceye düşmesi beklenen hava sıcaklığının termometrelere yansımayan ayazın etkisiyle daha fazla hissedilmesi beklenirken Perşembe günü gece sıcaklığın -15 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yurdun tüm bölgelerine uyarı meteorolojik uyarı veren MGM Başkentin tüm ilçeleri içinde şiddetli don ve buzlanma uyarısında bulunarak, “Hafta süresince etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA