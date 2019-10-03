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Amanoslar'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
Amanoslar'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı.
03 Ekim 2019 Perşembe 14:13
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.