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Amanoslar'da bulunan terör örgütü PKK'nın sığınağı imha edildi

OSMANİYE'de, Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen ve içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu sığınak imha edildi.
Amanoslar'da bulunan terör örgütü PKK'nın sığınağı imha edildi

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Eylül'de Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda, dağ eteğinde  terör örgütü PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak bulundu. Çevre güvenliği alınarak sığınakta yapılan inceleme ve aramada, yaşamsal malzeme ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil blokları, piknik tüpü ve kablo gibi malzemeler ele geçirildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan malzemelere el koyarken, sığınak ise patlatılarak imha edildi. Malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

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