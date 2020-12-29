Amanoslar'da, PKK'nın silah, mühimmat ve patlayıcısı ele geçirildi

Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınakta yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım- 5 Amanoslar Operasyonu'nda, 'Ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı düşünülen sığınakta yapılan aramada, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan malzemelere el koyarken, sığınak ise imha edildi. Malzemelerle ilgili de adli soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.