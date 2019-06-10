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Amasra 'çifte bayram' yaptı

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesini, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.
Amasra 'çifte bayram' yaptı

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 250 bin kişiyi ağırladı.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayram tatilinde de ilgi odağı oldu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçenin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

İlçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin buraya akın ettiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, özellikle yaz tatili bayramlarda yoğunluk yaşıyor. Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 250 bin kişiyi ağırladı. Gelenlerin yarıya yakınını Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Zaman zaman ilçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar ilçe girişindeki kara yolunda uzun kuyruk oluşturdu. Ama park sorunu Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri Amasra Müessese Müdürlüğü arazisi kullanıma açılarak çözüldü."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını, bunda balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu kaydetti.

Bayram tatilinde yoğunluk yaşandığını dile getiren Boran, "Özellikle Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buldu. Tabii bu bayram tatilinde de otel ve pansiyonların günler öncesinden dolması nedeniyle konaklama talebine cevap veremediğimiz günler oldu." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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