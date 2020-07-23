  • BIST 119.199
  • Altın 412,178
  • Dolar 6,8420
  • Euro 7,8971
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 26 °C
»

Amasya çevre yolu 25 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Amasya çevre yolunun 25 Temmuz'da açılacağını belirterek, "Yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi baypas edilerek, transit trafik şehir dışına alınacak." dedi.
Amasya çevre yolu 25 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında 11,3 kilometrelik yolun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle hizmete gireceğini bildirdi.

Amasya'nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısıyla bağlantılı olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ağır taşıt trafiğinin mevcut şehir geçişini kullanması nedeniyle şehir içinde yaşanan trafik sıkışıklığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çevre yoluyla transit geçişi Suluova-Amasya yolundan ayırıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya-Turhal yoluna bağlayacağız." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin her yerinde millete hizmet için çalıştıklarını ve önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Türkiye için hayata geçirilen her bir yatırımın bulundukları bölgede istihdam, ekonomik canlılık ve artan bir yaşam kalitesini beraberinde getirdiğini vurguladı.

Amasya çevre yolunun da bu noktada katma değeri yüksek bir yatırım olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3,3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet sanat yapısı inşa ettik ve çevre yolu zor yapıları bünyesinde barındıran çok önemli bir yatırım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, söz konusu yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişinin baypas edilerek, transit trafiğin şehir dışına alınacağına işaret ederek, projeyle seyahat süresinin 30 dakikadan 7 dakikaya indirileceğini bildirdi.

Yıllık 100 milyon liralık tasarruf
Trafik güvenliği ve konforu artıran çevre yoluyla yıllık 110 milyon liralık tasarruf sağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla da egzoz gazı salınımı da önemli ölçüde azalacak. Bu yol Amasya’nın trafiğini de ciğerlerini de temizleyecek." görüşüne yer verdi.

Karaismailoğlu, yatırımın hizmete girmesiyle tehlikeli madde taşıyan araçların şehir içinden geçmesini engellemekle kalmayacaklarını, Amasya'nın daha az gürültülü ve daha temiz bir çevreye de sahip olacağına dikkati çekti.

Bu hizmetlerle şehzadeler şehri olarak bilinen Amasya’ya en güzel hediyelerden birini verdiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çevre yolu ayrıca Amasya'nın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı gibi daha fazla yatırım çekmesine de imkan oluşturacak. Bakanlık olarak tüm projeleri Ulaşım Master Planı çerçevesinde belli bir planlamaya göre hayata geçiriyoruz. Amacımız ülkeye katma değeri yüksek yatırımları kazandırmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz bu yollarla sadece şehirleri birbirine bağlamıyor, gönülden gönüle bağlar kuruyoruz. Milletimizle kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde her alanda büyüyen ve güçlenen Türkiye olarak sağlam ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yollarımız, köprülerimiz, demir yollarımız, havalimanlarımız, denizcilik ve haberleşme yatırımlarımızla vatandaşımız için iş, aş ve bereket olmaya devam edeceğiz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSE Başkanı Şahin: Okullar ve eğitim kurumlarına yönelik MEB ile hazırladığımız kılavuz tamamlandı23 Temmuz 2020 Perşembe 14:59
  • AYM'den CHP'nin baro düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması istemine ret23 Temmuz 2020 Perşembe 14:58
  • Balkanlar'dan TBMM Başkanı Şentop'a Ayasofya mektubu23 Temmuz 2020 Perşembe 14:58
  • Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de23 Temmuz 2020 Perşembe 14:57
  • Belediyeyi PKK'nın sözde anayasası olan 'KCK sözleşmesi'ne göre yönetmekle suçlanıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 14:57
  • Gaziantep'te tedbirlere rağmen koronavirüs vakaları artıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 14:56
  • Amasya çevre yolu 25 Temmuz'da açılacak23 Temmuz 2020 Perşembe 14:56
  • Erbaş, Ayasofya'da görev yapacak imam ve müezzinleri açıkladı: İşte o isimler23 Temmuz 2020 Perşembe 14:51
  • İstanbul'da büyük operasyon! 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı23 Temmuz 2020 Perşembe 13:02
  • Türkiye Akdeniz'deki enerji denkleminde gücünü uluslararası hukuktan alıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 12:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti