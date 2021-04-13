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Amasya'da 157 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

AMASYA Belediye bandosu, Ramazan ayında 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı'nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar öncesi konser verdi.
Amasya'da 157 yıllık ramazan geleneği yaşatılıyor

Amasya'da, Ramazan bandosu geleneği yaşatılıyor. Belediye bandosu, 300 metre yükseklikteki Harşena Dağı'nda, kent merkezinden duyulacak şekilde iftar öncesi konser verdi. 157 yıldır devam eden gelenekle, bando ekibi marşlar çaldı. Bando Şefi Hakan Dinçer, geleneği yaşattıklarını belirterek, "Bu yıl ramazanımız buruk geçecek ama biz halkımıza neşeli güzel marşlar ve oyun havalarını üstü açık otobüsümüzle icra edeceğiz. Amasya halkımız evde kalsın, biz onların isteklerini icra edeceğiz. Ramazan geldiği zaman akla ilk gelen bando ve top geleneği oluyor. Bu bando geleneği de 157 yıllık bir etkinlik” dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Ramazan birliktir, berekettir, paylaşmak ve bölüşmektir. Amasya'da uzun zamandır sürdürülen bir geleneği devam ettirmek için bu yıl da Harşena Kalesi'ne çıktık. Bu sene 157'nci yılını burada ifa edeceğiz, asırlık geleneği devam ettiriyoruz. Bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla Amasya halkı evlerinde, biz de onların evlerinde kalmalarını istiyoruz, bando ekibimizle evlerinde kalan Amasyalılara konser vereceğiz” diye konuştu.

Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından 1864 yılında iftar ve sahur vakitlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan ramazan topu, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından ateşlendi.

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