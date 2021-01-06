Amasya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı

Amasya'da yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen 33 yaşındaki sağlık çalışanı Orkun Karadağ'ın cenazesi toprağa verildi.

Amasya'da yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen 33 yaşındaki sağlık çalışanı Orkun Karadağ'ın cenazesi toprağa verildi.

Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan, hastalığa yakalandıktan sonra 2 günlük yoğun bakım sürecinin ardından dün hayatını kaybeden Karadağ için, çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlendi.

Törende, Karadağ'ın annesi Filiz Gökat, babası Sıtkı ve kardeşi Arda Karadağ gözyaşı döktü.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle birçok sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, tüm sağlık çalışanlarının salgın sürecinde özverili şekilde çalıştığını, daha fazla can kayıplarının olmaması için vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Mesai arkadaşlarından Bekir Değirmenci ise Karadağ ile 5 yıldır beraber çalıştıklarını, çok sevdikleri bir çalışma arkadaşlarını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından helallik alındı.

Karadağ'ın cenazesi, Tekirdede Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.