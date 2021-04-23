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Amasya'da üstü açık otobüsle çocuklara konser verildi

AMASYA’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediyle bandosu üstü açık otobüs ile cadde ve sokaklarda tur atarak könser verdi.
Amasya'da üstü açık otobüsle çocuklara konser verildi

Amasya’da belediye tarafından hazırlanan üstü açık otobüs, Türk Bayrakları ve balonlarla süslendi. Sokak aralarında belediye bandosu çocuklar için milli marşlar ve çocuk şarkıları çaldı, otobüsü takip eden zabıta ekipleri de bayramı evlerinde geçiren çocuklara çikolata ve bayrak dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Sarı da balkon ve pencerelerden otobüsü ilgiyle izleyen ve ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik eden çocukların bayramını kutlayarak, selamladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Koronavirüs ile mücadelenin devam ettiği bu süreçte çocuklarımız evden çıkamadığı için yeterince kutlama yapamıyoruz. Biz de otobüsümüzle sokak sokak gezerek hem onlara hediyelerini takdim ediyor hem de bayramlarını kutluyoruz” dedi.

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