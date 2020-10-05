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Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

Amasya Belediyesi, Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek olmak amacıyla kentin birçok yerinden görülebilen Harşena Kalesi'ne dev Azerbaycan bayrağı çekti.
Amasya'dan Azerbaycan'a bayraklı destek

Amasya Belediyesi, Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek olmak amacıyla kentin birçok yerinden görülebilen Harşena Kalesi'ne dev Azerbaycan bayrağı çekti.

Belediye personeli tarafından, Yalıboyu Evleri'nin üst kısmında bulunan 300 metre yükseklikteki tarihi Harşena Kalesi'ne Azerbaycan bayrağı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için kardeş ülkenin bayrağının kaleye asılması vatandaşların takdirini topladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatan topraklarını Ermenistan'a karşı koruyan Azerbeycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu, vatandaşlarının da can kardeşleri olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, bizim için can Azerbaycan'dır. Azerbaycan Türk milletinin gönlüdür, Türk milletinin yüreğidir. Mehmet Akif rahmetli neyse Vahapzade bizim için aynıdır. Elçibey yine gönlümüzde taht kurmuş, büyük bir dava adamıdır. Biz Amasyalılar olarak Amasya'yı nasıl görüyorsak, Amasya ile ilgili hayallerimiz neyse Azerbaycan için de aynı hayalleri kuruyoruz. Emperyalist güçlerin saldırısı ortadadır. Bize düşen oradaki kardeşlerimize, oradaki gardaşlarımıza en azından gönül olarak bir şeyler yapabilmek, yardımda bulunmaktır."

"Amasya Harşena kalesinin burçlarına bir tarafına bizim olmazsa olmazımız, canımızı vermekten imtina etmeyeceğimiz Türk Bayrağımızı çektik." diyen Belediye Başkanı Sarı, "Yine bağımsızlığımızı bize veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü tam ortasına yerleştirdik ve yanda da olmazsa olmazımız ve yine ay yıldızımızı taşıyan, renklerimiz dahi birbirinin benzeri olan Azerbaycan bayrağını çekmekten onur duyduk. Ey can Azerbaycan biz Amasyalılar olarak, biz Türk milleti olarak her zaman sizinle beraberiz, gamda, dertte, kederde, tasada her zaman yanınızdayız diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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