  • BIST 1.450,130
  • Altın 484,12
  • Dolar 8,3730
  • Euro 9,8200
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

Amatör balıkçı, 30 kiloluk kuzu balığı yakaladı

Antalya'nın Serik ilçesinde amatör balıkçı Volkan Ateş, olta ile 30 kilo ağırlığında Akya (kuzu) balığı yakaladı. Ateş'in balığı oltayla çekme anı arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Amatör balıkçı, 30 kiloluk kuzu balığı yakaladı

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde arkadaşıyla balık tutmak için tekneyle denize açılan Volkan Ateş, jigging (oltaya takılan yalancı balıkla avcılık) tekniğiyle oltasını denize attı. Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Ateş, hemen makarayı sarmaya başladı. Volkan Ateş, yaklaşık yarım saat boyunca mücadele ettiği balığı tekneye çekmeyi başardı. Ateş yakaladığı balığın yaklaşık 30 kiloluk Akya (kuzu) balığı olduğunu anlayınca büyük mutluluk yaşadı. Volkan Ateş'in balığı oltayla çekme anları, teknede bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, Volkan Ateş’in bir süre balığı yorduktan sonra tekneye çıkarması ve o anda "Çok büyük be maşallah" diyerek mutluluk yaşadığı görülüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya, Afganistan'dan tahliyelerin bugün sona erdiğini duyurdu27 Ağustos 2021 Cuma 11:26
  • MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi27 Ağustos 2021 Cuma 11:24
  • Trafiğe 7 ayda 724 bin 277 aracın kaydı yapıldı27 Ağustos 2021 Cuma 11:22
  • Neşet Ertaş filmine ailesinden sert tepki: Maneviyatımızı satmıyoruz 27 Ağustos 2021 Cuma 11:03
  • Almanya, Afganistan'daki personelinin tahliyesini tamamladı27 Ağustos 2021 Cuma 11:02
  • MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler27 Ağustos 2021 Cuma 11:00
  • Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti27 Ağustos 2021 Cuma 10:58
  • Eskişehir’de en çok ev kadınları Covid oluyor27 Ağustos 2021 Cuma 10:49
  • Erdoğan 'görüştük' dedi duyurdu: Taliban bize teklif etti kararımızı vermedik27 Ağustos 2021 Cuma 10:31
  • AK Parti'den Kabil'deki terör saldırısına kınama27 Ağustos 2021 Cuma 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti