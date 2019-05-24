Amatör spora katkı plaketi

Amatör spora verdiği destekten dolayı Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e katkı plaketi verildi.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Ankara Şubesi Başkanı Dilaver Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e amatör spor, modern kentleşme ve sosyal belediyeciliğe katkılarından dolayı plaket takdim ettiler.

Başkan Demirel, Etimesgut'a her alanda örnek hizmetler kazandırdıklarını belirterek, “Etimesgut'u her yönüyle Türkiye'nin en çağdaş ilçelerinden biri haline getirdik. Spor alanında da öncü belediyeyiz. Futbol, basketbol, judo, kick boks, yüzme branşlarında sporcular yetiştiriyoruz. Aynı zamanda ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüplere de destek olmaya gayret ediyoruz" dedi.