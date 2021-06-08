Amatör spora pandemi desteği

Altındağ Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine büyük destek... Altındağ’da faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 2 bin 500 TL maddi destekte bulunma kararı alındı.

Altındağ Belediye Meclisi'nde alınan kararla amatör kulüplere pandemi desteği verilecek. Pandemi döneminde faaliyette bulunamayan ve maddi kayıplar yaşayan amatör spor kulüplerine, 2 bin 500 TL nakdi destekte bulunulacak. Nakdi destekten Altındağ’da faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri faydalanabilecek.

“DAİMA YANLARINDAYIZ”

Amatör spor kulüplerinin her anlamda desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Asım Balcı “Amatör spor kulüplerimiz sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstleniyor. Halkımızın spor yapmasında en büyük yardımcımız amatör spor kulüplerimiz.... Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı olan kuruluşlar... Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi anlamında da çok önemli... Bu nedenle kendilerine böyle bir destekte bulunma kararı aldık.” dedi. Başkan Balcı “Amatör spor kulüplerinin ayakta kalması ve faaliyetlerine pandemi öncesinde olduğu gibi devam etmesi için her zaman destek olacağız. Sporun ve sporcuların daima yanlarındayız.” ifadelerini kullandı.