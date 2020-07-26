  • BIST 1.192
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 27 °C
»

Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.
Amazon, Apple, Google, ve Facebook CEO'ları ABD Kongre'sinde ifade verecek

ABD merkezli teknoloji devleri Amazon, Apple, Google ve Facebook'un CEO'ları Jeff Bezos, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg, Kongre'de tekelleşme konusunda rekabet alt komitesinin karşısına çıkarak ifade verecek.

4 büyük şirketin CEO'su, çarşamba günü geçen seneden beri devam eden soruşturma kapsamında, şirketlerinin pazar hakimiyetine yönelik komitenin sorularını yanıtlayacak.

Bezos, Cook, Pichai ve Zuckerberg'in Kongre'deki oturuma video konferans yoluyla katılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EPDK'nin "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak24 Temmuz 2020 Cuma 11:04
  • EPDK'nin 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak24 Temmuz 2020 Cuma 10:56
  • Şişecam’ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmesine SPK'dan onay24 Temmuz 2020 Cuma 10:55
  • Bakliyatı 'güneş ışığı almayan yerlerde saklayın' önerisi24 Temmuz 2020 Cuma 10:54
  • Enflasyon Raporu 29 Temmuz'da açıklanacak24 Temmuz 2020 Cuma 10:53
  • SPK'dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti24 Temmuz 2020 Cuma 10:52
  • Bakan Varank'tan sosyal medya devlerinin faaliyetlerini yakından izleme vurgusu24 Temmuz 2020 Cuma 10:51
  • Borsa güne düşüşle başladı24 Temmuz 2020 Cuma 10:50
  • Bakan Pakdemirli: Kurban Bayramı öncesi 358 milyon 204 bin liralık destek bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak24 Temmuz 2020 Cuma 09:45
  • Küresel piyasalar negatif seyrediyor24 Temmuz 2020 Cuma 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti