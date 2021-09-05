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Ambalaj sektöründen 3,4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye ambalaj sektörü, bu yılın ilk yarısında 3 milyar 44 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek 1 milyar 222 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.
Ambalaj sektöründen 3,4 milyar dolarlık ihracat

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 3 milyar 44 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak yüzde 6, değer olarak yüzde 26 artış kaydetti.

Türkiye ambalaj sektörü, 1 milyar 222 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

2020'nin ilk yarısında 1,39 milyon ton olan toplam ambalaj ihracatı, 2021'in aynı döneminde yüzde 6'lık artışla 1,48 milyon ton olarak gerçekleşti. Ambalaj sektörü ithalatı, geçen yılın ilk 6 ayında 898 ton olurken, 2021'in ilk 6 ayında 930 ton olarak hesaplandı. Değer bazında ise rakamlar sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ülke ekonomimizin yüzde 21,7 olarak gerçekleşen ikinci çeyrek büyüme rakamına ambalaj sektörü olarak katkı sunuyor olmaktan ötürü büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Hedefimiz, her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, ambalaj üretiminde sürdürülebilirlik ve çevrenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2020 yılında olduğu gibi 2021'de de sektör olarak pandemi sürecine rağmen dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz. Ambalaj türüne göre genel toplamlara baktığımızda 2021'in ilk 6 ayında plastik ambalajların yüzde 67'lik payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/karton ambalajların yer aldığını görüyoruz. 2021 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, ABD ve İsrail oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat konuları ana gündemimiz olmalı. Türkiye'nin itibarı ve yeşil mutabakat uyum süreci için bu konular büyük önem taşıyor. Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında bizim için en önemli olan nokta ‘sorumlu tüketim ve üretim’ konusu. Ülke olarak üretim ve tüketim döngüsünde bu çerçevede yol almalıyız. İhracat hedeflerimize ulaşmak için karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini yakından takip etmeliyiz. ASD olarak bizler de bu konuda üzerimize düşenleri yerine getirerek elimizden gelen desteği sektörümüze sunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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