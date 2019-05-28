Ambulans alev aldı: 3 aylık bebek öldü

İstanbul'dan Edirne'ye yola çıkan ambulansta sağlık sorunları bulunan 3 aylık bebek ile annesi yer alıyordu. Ambulans TEM Otoyolu Silivri mevkiinde bir anda alev aldı. Oksijen tüpünün patlaması sonucu yandığı belirtilen ambulanstaki bebek hayatını kaybet

Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü.

İstanbul'dan Edirne'ye yola çıkan ambulansta sağlık sorunları bulunan 3 aylık bebek ile annesi yer alıyordu. Ambulans TEM Otoyolu Silivri mevkiinde bir anda alev aldı. Oksijen tüpünün patlaması sonucu yandığı belirtilen ambulanstaki bebek hayatını kaybetti. Bir anda alevlerin sardığı ambulansın ön bölümünde bulunan anne yara almazken bir sağlık görevlisi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ambulans küle döndü.

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"İstanbul Silivri'de meydana gelen müessif hadisede ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 3 aylık hastamız yaşamını yitirmiştir. Olayda yanık tespit edilen ambulans personeline gerekli müdahale yapılmıştır. Yaşanan üzücü olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Üzücü olay sonucu vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içinde bulunan ve yaralanan sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz."

BEBEĞİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

TEM yolunun Silivri kesiminde alev alarak yanan ambulansta ölen 3 aylık bebeğin adının Rojin Singer olduğu belirlendi. Yangından yara almadan kurtulan anne Necmiye Singer, büyük üzüntü yaşadı. Ambulansta bulunan bir sağlık görevlisinin alevlere müdahale etmek isterken ellerinden hafif yaralandığı olayın ardından savcı ile itfaiye yetkilileri ambulans üzerinde incelemelerde bulundu.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri yanan ambulans içinden numuneler aldı. Yangının kesin çıkış nedeninin hazırlanacak olan bilirkişi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi.