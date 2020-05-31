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Ambulans helikopter doğum yapan kadın için havalandı

Karabük'te doğum yapan 43 yaşındaki kadın, rahatsızlanması üzerine hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ambulans helikopter doğum yapan kadın için havalandı

Karabük'te doğum yapan 43 yaşındaki kadın, rahatsızlanması üzerine hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 28 Mayıs'ta M.Ö. riskli gebelik nedeniyle Kastamonu'dan Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanede yapılan müdahale ile doğum yapan ancak Dissemine İntravasküler Koagülasyon (DİK - kanın pıhtılaşma sisteminin damar ağı içinde bozulması) gelişmesi nedeniyle M.Ö'nün donanımı daha yüksek olan bir hastaneye sevk edilmesi gündeme geldi. Bunun üzerine Ankara'dan hava ambulansı istendi.

M.Ö, İl Jandarma Komutanlığı helikopter pistine inen hava ambulansıyla Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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