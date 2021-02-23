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Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü

DÜZCE'de, ambulans şoförü İbrahim Bayraktar (55), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Bayraktar’ın cenazesi hastane önünden meslektaşları tarafından gözyaşları içinde uğurlandı.
Ambulans sürücüsü koronavirüsten öldü

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri 3 No’lu 112 Acil istasyonunda görevli ambulans şoförü İbrahim Bayraktar, 25 Ocak tarihinde halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurdu. Bayraktar’ın yapılan PCR testinden Covid- 19 testi pozitif çıktı. Bayraktar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır tedavisi süren İbrahim Bayraktar, kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. 

VALİ ATAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık Müdürlüğümüz 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapan İbrahim Bayraktar'ın Covid- 19 nedeniyle vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum personelimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun” dedi. 

GÖREV YAPTIĞI HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ 

İbrahim Bayraktar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin bahçesinde tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hastane yöneticileri ve Bayraktar’ın mesai arkadaşlarının katıldığı törende helallik istendi. Okunan duaların ardından Bayraktar’ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.

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