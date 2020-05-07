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Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı

Ağrı'da dünyaya gelen doğuştan kalp hastası 2 günlük ve 4 günlük bebekler tedavi için ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.
Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandı

Ağrı'da dünyaya gelen ve ismi konulmamış kalp hastası 2 günlük bebek ve 4 günlük bebeklerin, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere nakledilmesi gerektiği Sağlık Bakanlığı'na bildirildi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ında girişimleri ile İstanbul'dan ambulans uçak Ağrı'ya gönderildi. Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na inen ambulans uçak 2 günlük bebek Ankara'ya, 4 günlük bebek ise İstanbul'a götürmek üzere havalandı.

"BUNDAN 15 YIL ÖNCE BUNLARI HAYAL BİLE EDEMEZDİK"

Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Allah'a binlerce şükür ediyoruz arkamda duran uçak birisi 2 günlük, birisi 4 günlük olan iki bebeği alıp birisini Ankara'ya birisini İstanbul'a götürüyor. Bundan 15 yıl önce bunları hayal bile edemezdik. Hastaneler de rehin kalmıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü korona virüsün bütün dünyayı rehin aldığı bir dönemde iki bebek için uçak gönderiyor ve Ağrı'dan Doğu'nun en ücra köşesinden bebek alıp götürüyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"BEBEKLERDEN BİRİNİN İSMİ FAHRETTİN OLACAK"

İki günlük bebeğe Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismini verdiklerini söyleyen Sayan, "Bebeklerden bir tanesinin ismi bırakılmamış. Fahrettin ismini veriyoruz. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ismini bu bebeğimize bırakıyoruz. Ailenin de iznini alarak Sayın Sağlık Bakanımız çok çalışmıştı. Ağrı'da bir hatırası olsun istedik. Devletimizle, Bakanımızla Cumhurbaşkanımızla bütün teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Daha önce çok kez uçak gelmişti. Bebekleri götürmüştü. Hatta bir tanesini gece saat 3'te almıştı. Buradan devletim ile gurur duyuyorum. İnşallah birileri bundan ders alır. İnşallah hastanelere karşı çıkanlar, devletin bir şey yapmadığını dillendirmeye çalışanlar, bu olaydan ders çıkarırlar" diye konuştu.

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