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Ambulansı kaçıran şüpheli serbest bırakıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 112'ye bağlı ambulansı kaçıran ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanan Can K. (33), sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Ambulansı kaçıran şüpheli serbest bırakıldı

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 19.00 sıralarında Bostanlı semtinde meydana geldi. İddiaya göre sağlık görevlileri mahalle arasında bir vakaya müdahale ederken Can K., o sırada yanında personel bulunmayan 35 KK 995 plakalı ambulansı aldıktan sonra Karabağlar yönüne doğru kaçmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine, harekete geçen polis ekipleri ambulansı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ile Can K. arasındaki kovalamaca Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı güzergahında son buldu. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Can K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KORONAVİRÜS TESTİ TALEP ETMİŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Can K., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. İddiaya göre, Can K. ifadesinde 112 ekiplerinden koronavirüs testi talep ettiği, olumsuz yanıt alması sonucu sinirlenerek ambulansı kaçırdığını söylediği belirtildi.

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