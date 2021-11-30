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Ambulansın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü AK Parti Germencik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Özer Aksoy (68) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ambulansın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu İncirliova Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Germencik'ten Efeler istikametine seyir halinde olan Kürşat Şengezer yönetimindeki 09 DB 672 plakalı hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta geçince o sırada kendisine yeşil ışık yandığı için hareket eden Özer Aksoy yönetimindeki 09 UL 830 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından ambulansın sürüklediği otomobil ise Ahmet Unuz yönetimindeki 09 AAF 701 plakalı minibüse çarptı. Kazada üç araçta da hasar meydana gelirken, sağlık görevlisi Bekir Durmuş ile otomobil şoförü Aksoy yaralandı. Yaralılar ve ambulanstaki hasta olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere taşındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özer Aksoy burada yapılan müdahalelerle rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Özer Aksoy'un AK Parti Germencik İlçe Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Aksoy'un yaşamını yitirmesi parti teşkilatında ve ilçede büyük üzüntü yarattı.

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