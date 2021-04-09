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Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil ile ambulans kafa kafaya çarpıştı.
Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, Elbistan'a bağlı Karaelbistan Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Göksun'a giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Mustafa Okur yönetimindeki 46 ADL 262 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan ve kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan sağlık personelleri Mustafa Okur, Huriye Gülden ve Hacer Yıldırım da yaralandı.

Araçların hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerinde çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası çıkarılarak Elbistan Devlet Hastanesi morgunda konuldu. Aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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