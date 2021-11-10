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Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde ateşe verdiği depoda amcası Ali Rıza Durna'nın (65) ölümüne neden olan Oğuzhan Durna (21), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen tutuklandı

Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokak'taki Ali Rıza Durna'ya ait hurda deposunda, geçen 8 Kasım günü saat 02.30 sıralarında, alevler yükseldiğini fark eden çevre binalarda yaşayanlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri yangına müdahalede bulundu. Yanıcı maddelerin de bulunduğu hurda deposunda patlamalar meydana geldi. Alevler, 3 saat sürelik çaba sonucu söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin depoda yaptığı kontrolde, Durna'nın yanmış cansız bedeni bulundu. Savcının incelemesinin ardından Durna'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yaktıktan sonra hurda deposuna atarak, kundakladığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli olarak K.D., S.D., S.D. ve Oğuzhan Durna'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oğuzhan Durna tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Durna'nın, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu, olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenildi.

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