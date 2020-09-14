  • BIST 1.107
  • Altın 471,473
  • Dolar 7,4855
  • Euro 8,8826
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

'Ameliyatlıyım, nefes alamıyorum' diyerek maske takmayan vatandaş cezadan kurtulamadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, polis ekiplerince koronavirüs denetimi yapıldı. Denetim sırasında maskesiz dolaşan bir vatandaş kendisini uyaran polise verdiği tepkiyle şaşırttı.
'Ameliyatlıyım, nefes alamıyorum' diyerek maske takmayan vatandaş cezadan kurtulamadı

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Alanya'da sabah başlayan denetimler akşam saatlerine kadar sürdü. İlçenin en yoğun caddelerinden Atatürk ve İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Denetimlere Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı ve ekipler katıldı. Caddelerde, esnaf ve vatandaşları tek tek uyaran Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkati etmelerini hatırlattı.

'BEN AMELİYATLIYIM, NEFES ALAMIYORUM'

Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde devam eden denetimler sırasında polis, T.A.'nın maske takmadığını fark etti. Polis, T.A.'yı uyarıp, takması için maske verirken, vatandaşın polise tepkisi ise şaşırttı. Polisin toplum sağlığı için maske takması konusunda uyardığı T.A., "Bu zamana kadar yoktu, bugün mü toplum sağlığı oldu? Biz niye maskeyi yanımızda taşıyoruz? Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan" diyerek direndi. Uyarılar sonrası polisin kendisine verdiği maskeyi yarım şekilde takan, ancak ağız ve burun kısmını tam kapatmayan T.A., gözaltına alınacağını anlayınca, "Haydi ekibi çağır gelsin" diye bağırarak uzaklaşmaya çalıştı.

900 TL CEZA UYGULANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A. emniyete götürüldü. T.A., İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza uygulandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD: Polatlı'da dağıtılan çadırlar geri alınmayacak14 Eylül 2020 Pazartesi 16:50
  • Bakan Soylu: Terör örgütünün bütün psikolojisini çökerttik14 Eylül 2020 Pazartesi 16:49
  • Hırsızlık şüphelisinde koronavirüs çıktı, 6 polis karantinaya alındı14 Eylül 2020 Pazartesi 16:46
  • Fenalaşan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye ulaştırdı14 Eylül 2020 Pazartesi 16:45
  • Mahalle denetim ekipleri ile Covid-19 toplantısı14 Eylül 2020 Pazartesi 16:44
  • Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Abuhulia’yı kabul etti14 Eylül 2020 Pazartesi 16:43
  • İBB meclis toplantısı öncesi protesto14 Eylül 2020 Pazartesi 16:43
  • Endonezya’da maske takmayanlara verilen ceza şaşırttı14 Eylül 2020 Pazartesi 16:41
  • Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma14 Eylül 2020 Pazartesi 16:40
  • Keşan'da maske takmayan 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza14 Eylül 2020 Pazartesi 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti