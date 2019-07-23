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Amerika ikili oynamaya devam ediyor

BM'nin PKK/YPG'yi 'korsan imzayla' meşrulaştırma girişiminin ardından, bir skandal daha yaşandı. James Jeffrey Ankara'da görüşmeler yaparken, ABD’li general terör örgütü elebaşılarıyla buluşup poz verdi.
Amerika ikili oynamaya devam ediyor

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde yuvalanmış PKK/YPG’li teröristleri temizlemek için harekât hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda sınır birliklerine asker, zırhlı araç ve mühimmat sevkıyatları devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçtiğimiz günlerde, Hatay’daki birlikleri ziyaret edip hazırlıkları denetlemesi, ABD’de panik yarattı. Trump yönetimi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i Türkiye’ye yolladı.

ELEBAŞIYLA SAMİMİ POZ

James Jeffrey dün Ankara’ya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Jeffrey'nin, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele almak için Ankara’ya gönderildiğini açıkladı. Jeffrey, dün Ankara’da temaslarına başladığı sırada Suriye'den skandal fotoğraflar yansıdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, PKK/YPG’nin elebaşılarından Şahin Cilo’yla, terör örgütünün işgal altında tuttuğu bölgede bir araya geldi.

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ZAMANLAMA MANİDAR

Terör örgütünün sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan, McKenzie’ye DEAŞ karşıtı. ABD öncülüğündeki Koalisyon'un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un eşlik ettiğini duyurdu. ABD, ‘müttefikim’ demesine rağmen Patriot satmadığı Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 satın alması üzerine tehdit ve şantajlara başvurmuştu. Washington, S-400’lerin NATO’nun sistemleriyle uyumsuz olduğu bahanesine sarılarak yaptırım kartına sarıldı.

YİNE YALNIZ BIRAKILDIK

S-400’lerin Türkiye’ye teslimatına kısa bir süre kala, Birleşmiş Milletler’in (BM) Cenevre Ofisi’nin, PKK/YPG'li teröristlerle anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. General McKenzie’nin skandal ziyareti de  Türkiye’ye ‘gözdağı’ vermeyi amaçlayan bu tür girişimlerin devamı niteliğinde. McKenzie'nin eli kanlı örgütün elebaşılarıyla verdiği samimi pozlar, Türkiye'nin S-400’ler nedeniyle cezalandırılmaya çalışıldığını ve terörle mücadelede 'müttefikleri’ tarafından yalnız bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TRUMP VERDİĞİ SÖZÜN ARKASINDA

ABD’Lİ senatörler, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump’a yönelik baskılarını artırırken Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ, Trump'ın danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçınmak istediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu yönde güvence verdiğini söylediğini yazdı. Trump’ın, bugün Beyaz Saray’da bir grup senatörle bir araya gelerek Türkiye’ye S-400 sevkıyatı ve yaptırım konusunu görüşmesi bekleniyor.

GÜVENLİ BÖLGE İDLİB KONUŞULDU

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry ve beraberindeki heyet, dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ekibiyle görüştü. Saat 14.00'te başlayan görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. Jeffrey ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından bakanlıktan ayrıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Görüşmede Suriye’deki siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge ve anayasa komitesinin kurulması konuları ele alındı” denildi. 

 

 

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