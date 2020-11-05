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Amerika’da kaç eyalet var?

ABD başkanlık seçimleri ile birlikte eyaletlerden gelecek oylarla birlikte Amerika dışında yaşayan insanların en çok merak ettikleri bir konu daha tekrar gündem oldu. Amerika’da toplam kaç eyalet var?
Amerika’da kaç eyalet var?

Joe Biden ve Donald Trump arasındaki Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi ile birlikte merak edilen bir konu tekrar sorulmaya başlandı. Amerika’da toplam kaç eyalet var? Amerika’da eyalet sayısı ilk kaçtı? Amerika eyalet sayısı

Amerika’da toplam kaç eyalet var?

Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri 1776 yılında ilk kurulduğu zamanlarda 13 eyaleti vardı. Şimdi ise 50 eyaleti bulunmaktadır. Ve bu eyaletler birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır. Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.

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Amerika Birleşik Devletleri Eyaletleri;

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

Kaliforniya

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

Kuzey Karolina

Kuzey Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pensilvanya

Rhode Island

Güney Karolina

Güney Dakota

Tennessee

Teksas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Batı Virginia

Wisconsin

Wyoming

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