Amerika’da kaç eyalet var?

Joe Biden ve Donald Trump arasındaki Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi ile birlikte merak edilen bir konu tekrar sorulmaya başlandı. Amerika’da toplam kaç eyalet var? Amerika’da eyalet sayısı ilk kaçtı? Amerika eyalet sayısı…
Amerika’da toplam kaç eyalet var?
Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri veya Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleri 1776 yılında ilk kurulduğu zamanlarda 13 eyaleti vardı. Şimdi ise 50 eyaleti bulunmaktadır. Ve bu eyaletler birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır. Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.
Amerika Birleşik Devletleri Eyaletleri;
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Kaliforniya
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
Kuzey Karolina
Kuzey Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pensilvanya
Rhode Island
Güney Karolina
Güney Dakota
Tennessee
Teksas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Batı Virginia
Wisconsin
Wyoming
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