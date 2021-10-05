Amerika’nın Ortasında Devlet Kurarız!

ABD Temsilciler Meclisinin, Ülkü Ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasının kabul etmesi, geçtiğimiz hafta önemli bir mesele olarak gündemimize oturdu.

Araştırmayı meclise sunan ise Yunan kökenli Demokrat Nevada Vekili Dina Titus.

Dina Titus, aynı zamanda Ermeni tehcirini, Ermeni soykırımı olarak görüyor ve ABD içerisinde bunun soykırım olarak tanınmasına büyük destek veriyor.

Şanlı Karabağ zaferimizde ise Azerbaycan ve Türkiye tarafımızı kınayarak, işgalci Ermenilerin safında yine Ülkücüleri terörist olarak damgalamak isteyen Dina Titus’u görüyoruz.

Türk milletine açıkça düşmanlık gösteren Dina Titus görüldüğü üzere çoktan haddini aşmış, hadsizliklerine bir hadsizlik daha eklemiştir. ABD de Ülkücülerin/Bozkurtların terörist olup olmadığının araştırılması teklifini kabul ederek, Türk milletine olan sinsi düşmanlığını gizleyememiştir.

Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi içerisinde, bünyesinden çıkan en yiğit, en vatansever, en delikanlı kadro olan ÜLKÜCÜ HAREKET, bir terör örgütü olarak görülemez! Görülmesi teklif dahi edilemez!

Komunizme, kapitalizme, faşizme ve her türlü emperyalizme karşı çıkacağımıza and içerek mensubu olduğumuz Ülkücü Hareket, Türkiye Devleti’nin en yerli ve milli yapısıdır.

Türkiye’yi içten ve dıştan gelen tehlikelere karşı adeta KUVAYI MİLLİYE ruhuyla savunmaktadır.

Ülkücü Hareket, darbelere karşı Türk Milletinin yanında yer alarak, Amerika menşeili bu alçak cunta girişimlerine, her defasında cansiperane bir tavırla karşı çıkmış ve engellemek için elinden geleni yapmıştır.

ÜLKÜCÜ HAREKETİ 12 EYLÜL’DE BİTİREMEDİNİZ!

ÜLKÜCÜ HAREKET, LİDER MUHSİN YAZICIOĞLU İLE 28 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE SİZİN DEVRİNİZİ BİTİRDİ!

Yarım bıraktığınız işi 15 TEMMUZ’DA tamamlamaya kalktınız, en başta ÜLKÜCÜ HAREKET ahmak planınızı yüzünüze çarptı.

CUNTAYLA BİTİREMEDİĞİNİZ ÜLKÜCÜ HAREKETİ, İTİBAR SUİKASTİ İLE BİTİREMEZSİNİZ.

Terörist olarak görerek, algı operasyonu yaptığınız Ülkücü Hareketi araştırmak yerine biraz kendi tarihinizi ve mevcut pozisyonunuzu değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyoruz.

Irak’ta tecavüz ettiğiniz kadınları, babasız bıraktığınız çocukları, iğrenç işkencelerinizi, Afganistan’da yaptıklarınızı, Amerika kıtasının yerli unsurlarına karşı işlediğiniz soykırımları unutmadık. Vietnam’da işlediğiniz savaş suçları bütün dünyaca malum.

Bu kadar katliama, soykırıma, işkence ve tecavüze düşkün bir devlet olarak bizzat ABD bir terör devletidir.

Ülkücü Hareketin mensubu Alperenler olarak ne BÜYÜK ORTADOĞU PROJENİZİ ne İŞGALLERİNİZİ TANIYORUZ!

Evet, Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun izinde olarak onun sözleriyle size CEVAP veriyoruz: ‘’Biz de ihtiyaç duyduğumuzda MAYALARIN yeni bir devlet kurma fantezisini gider AMERİKA’NIN ORTASINDA GERÇEKLEŞTİRİRİZ!