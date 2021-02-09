Amine bebeğin ölümüne suç duyurusu

Ankara'da doğuştan 'enöz dönüş anomalisi' hastası olan Amine Curka, 6,5 aylıkken yapılan kalp ameliyatından yaklaşık 2,5 ay sonra hayatını kaybetti. Çocuklarının ölümünden hastaneyi sorumlu tutan aile, doktor ve hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzurum'da yaşayan Fatma (38) ve Çetin Curka'nın (48) iki çocuklarından Amine'ye, doğumdan sonra 'enöz dönüş anomalisi' tanısı konuldu. Geçen yıl 14 Şubat'ta Başkent Üniversite Ankara Hastanesi'ne sevk edilen Amine'ye burada anjiyo yapıldı ve 2 ay sonra da ameliyatı gerçekleştirilmek üzere taburcu edildi. Fatma Curka, ameliyatına kısa süre kala kızını iştahsızlık şikatiyle aynı hastanenin acil servisine götürdü. Gözlem altına alınan Amine bebek, 2 gün sonra durumunun kötüleşmesi üzerine acil ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 17 gün yoğun bakımda kalan Amine, durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Sağlık durumu iyiye giden Amine'nin, servis hemşiresi tarafından banyo yaptırılması ardından yeniden kalbinin durduğu ileri sürüldü. Kalp masajıyla hayata döndürülen Amine bebek, bir süre daha tedavi gördükten sonra sağlık durumu iyi olduğu belirtilerek taburcu edildi. Ancak Amine bebek, ameliyatından 2,5 ay taburcu edildikten ise 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Çocuklarının ölümünden ameliyatı gerçekleştiren Dr. M.Ö. ile banyo yaptıran hemşireyi sorumlu tutan aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine Amine bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

'TABURCU OLDUKTAN 1 HAFTA SONRA ÖLDÜ'

Anne Fatma Curka, Erzurum'da ki hastanede Amine'nin iki damarının ters olduğu ve ameliyat ile düzeltilebileceğinin söylediğini, bu yüzden Ankara'ya geldiklerini anlatarak, "Doktor, ameliyatın çok başarılı geçtiğini söyledi. Bebeğim 17 gün yoğun bakımda kaldı, her gün bebeğim için 'çok iyi' deniyordu. Sonrasında servise aldılar; ama oksijene bağlıydı. Bebeğimin altını değiştirirken iki tane anjiyo izi gördüm. Doktora sordum. O da, 'oralara takılma, durumu iyi' dedi. Servise alındıktan 10 gün sonra bir hemşire tarafından bebeğim banyo yapılmaya götürüldü. 35 dakika sonra bebeğim baygın halde getirildi. Burun sondası takmışlar bebeğime, 'bebeğin çok yorgun üstünü, ışığı kapat uyusun' dedi. Bebeğimin nefes almadığını hissettim, ısrarla 'bebek uyuyor' dedi. Bağırdım, aldılar bebeği yoğun bakıma götürdüler. Doktor geldi, 'bebeğin kalbi durduğu için bir süre beyne oksijen gitmedi, kalbi çalıştırdık tekrar' dedi. Birkaç gün sonra doktor, 'durumu çok iyi, iyi ki bu olay yaşandı, oksijene takılıydı şimdi oksijeni de çıkardık' dedi. Taburcu olduktan 1 hafta sonra bebeğim hayatını kaybetti" dedi.

'KİM NE YAPMIŞSA HESABINI VERSİN'

Anne Curka, şikayetçi olduklarını anlatarak, "Ben adliyeye gittiğimde çocuğumun dosyası yoktu, kamera kayıtları alınmamış, raporda banyodan bahsedilmiyor, 'ameliyattan sonra çocuğun solunumu kendi kendine durmuş' diye bahsediliyor. Kamera kayıtlarını aldık, kayıtlar karartılmış, hemşirenin çocuğumu banyo yapmaya götürürken ki görüntüleri görünmüyor. Doktorlardan ve bebeğimizi yıkayan hemşireden şikayetçiyiz, kim ne yapmışsa herkes hesabını versin" dedi.

Baba Çetin Curka da sorumluların cezalandırılmasını istediğini söyledi.