Ampute Milli Futbol Takımının şampiyonluğu sonra sıklıkla duyduğumuz ampute kelimesinin ne anlama geldiği sıkça sorular arasında. Peki, ampute ne demek?

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda final maçında Angola ile karşı karşıya gelen Ampute Milli Futbol Takımımız, penaltılarla 5-4 yenilerek dünya ikincisi olan ve EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı Türkiye’nin gururu olmuştu. Ancak bilmeyenler için akıllarda bir soru işareti bıraktı milli takımın adı neden ampute milli futbol takımı? Ampute ne demek?

Birçoğumuzun karşısına futbol takımının ismiyle çıkan ampute kelimesi tıp literatüründe ampütasyon ile ilintilidir ve sıklıkla kullanılan bir terimdir.

Fransızca amputer "insan gövdesinden bir organ kesmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince amputare "budamak" anlamındadır.

Yani ampute kelimesi, bir çok sebeple kaza, hastalık ve benzeri nedenlerle uzuvlar (kol, bacakları) kesilmiş kişilere denilmektedir.