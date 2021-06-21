Amputede şampiyon Etimesgut

Ampute futbol 2020 – 2021 Süper ligi Şampiyonu Etimesgut Belediyespor oldu. 36 Puanla Nağmağlup ligi bitiren Etimesgut Belediyespor Ampute takımı Şampiyonluğunu 1 hafta öncesinden ilan etmişti.

Son karşılaşmasını Konya Ampute takımı ile yapan Etimesgut Belediyesi Ampute takımı 6-2 lik net skor ile geçmeyi başardı. Lig boyunca çıktığı bütün maçları kazanan Etimesgut Belediyesi Ampute takımı Şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma sonrasında büyük mutluluk yaşayan Etimesgut Belediyesi Ampute takımı oyuncuları sevinçlerini Belediye Başkanı Enver Demirel İle Paylaştı.

BAKAN KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübünü tebrik etti. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şunları söyledi. "Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda düzenlenen Ampute Futbol 2020-2021 Sezonu Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü'nü kutluyorum. Ligde yer alan tüm takımlarımızı da gösterdikleri centilmence mücadeleden dolayı ayrıca tebrik ediyorum" dedi.

“BAŞARILAR ASLA TEADÜF DEĞİLDİR”

Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini belirten Başkan Demirel; “Öncelikler oyuncularımızı ve teknik heyetimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılar tesadüf değildir. Başarılar belirli bir emeğin sonucudur. Bizler emek verdik. Ampute takımımız emek verdi. Bizde elimizden geldiğince katkı sağladık. Sonuç olarak kazandık ve şampiyon olduk. Çok mutluyuz her birinin alnında öpüyorum kutluyorum” dedi.

