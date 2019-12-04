  • BIST 107.481
  • Altın 274,074
  • Dolar 5,7455
  • Euro 6,3638
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Artvinli İlyas Coşkuner, 40 yıl önce aldığı ve sürekli kullandığı "Anadol" marka aracının satılmaması için çocuklarına vasiyette bulundu.
Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Artvin'in Murgul ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İlyas Coşkuner, 1975 model "Anadol" marka aracına gözü gibi bakıyor.

Coşkuner, klasik araba tutkunu birisi olarak yerli otomobil Anadol'a özel bir ilgisinin olduğunu söyledi.

Anadol'un ilk ve tek arabası olduğunu anlatan Coşkuner, şunları söyledi:

"Arabamı çok seviyorum. Çocuklarım arabayı satıp başka araba almam konusunda çok ısrar ediyorlar ama ben arabamı değiştirmedim, değiştirmeyeceğim o benim ilk göz ağrım. Ben Anadol hastasıyım. Arabama evladım gibi bakıyorum. Benim dört çocuğum var, beşinci çocuğum da Anadol'dur. Yağını, suyunu, her şeyiyle kendim ilgileniyorum. Arızalarını kendim yapıyorum. Beni hiç yolda bırakmadı. Arabamdan çok memnunum."

Anadol marka araba satın almanın çocukluk hayali olduğunu kaydeden Coşkuner, "1979 yılında İstanbul'a giderek o zaman 375 liraya aldım. Maaşımdan biriktirdiğim para yetmeyince eşimin altın zinciri vardı onu sattım. Aracı 40 yıldır kullanıyorum. Allah'a şükür ciddi bir kaza geçirmedim. Suyunu, yağını, lastiklerini kontrol etmeden yola çıkmam." dedi.

Ölümünden sonra da satılmasını istemiyor

Aracıyla uğraşmaktan zevk aldığını dile getiren Coşkuner, şunları söyledi:

"Bu benim hobim. Bunu satmayacağım, ölene kadar bende kalacak. Antikacılar çok geldiler güzel de para verip arabamı almak istediler ama ben satmadım. Çocuklarıma da nasihat etmişim, ben öldükten sonra da satmayacaklar hatıra olarak saklayacaklar."

4 kızının gelin arabası oldu

Arabasını yaptırdığı kapalı garajda muhafaza ettiğini anlatan Coşkuner, bundan dolayı da aracının temiz kaldığını belirtti.

Eski araba olduğu için aracının antika durumunda olduğunu vurgulayan Coşkuner, "Her gören buna hayran kalıyor. Gelin damat çekimlerinde arabamı fon olarak kullanıyorlar. Komşuların düğünlerinde gelin arabası bile yaptık. Mahalledeki çocukları arkaya bindirip gezdiriyorum çocuklar hem beni seviyorlar hem arabamı seviyorlar. 40 yıldır bu arabayla çok güzel anılarım var, 4 kızıma gelin arabası oldu. O anılar unutulacak gibi değil." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da kocasını silahla vurup öldüren kadın gözaltına alındı04 Aralık 2019 Çarşamba 09:17
  • 'Kızımı alana kadar buradan gitmeyeceğim'04 Aralık 2019 Çarşamba 08:53
  • İngiltere'den Nepal'e yürüyen 72 yaşındaki gezgin İstanbul'da04 Aralık 2019 Çarşamba 07:57
  • Fakir miyiz zengin mi04 Aralık 2019 Çarşamba 00:05
  • Ahlak faciamız ve kurtuluş sırrı04 Aralık 2019 Çarşamba 00:04
  • Kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da görsel şölen03 Aralık 2019 Salı 16:17
  • İşitme engelli berber müşterileriyle işaret diliyle anlaşıyor03 Aralık 2019 Salı 15:18
  • Hatay ve Bitlis'te şehitlerimizi uğurluyoruz03 Aralık 2019 Salı 14:23
  • Ankara için susuzluk tehlikesi yok03 Aralık 2019 Salı 11:02
  • Az pişmiş ette parazit tehlikesi03 Aralık 2019 Salı 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti