Anadolu Adliyesi'nde 'Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi' açıldı

Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Anadolu Adalet Sarayında "Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi" açıldı.

Anadolu Adliyesi binasının E Bloğunda oluşturulan Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi'nin açılışı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Nihat Zincirli, Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçgin ve Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman ile hakim ve savcı adaylarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu merkezde, hakim ve savcı adayları için UYAP bağlantılı bilgisayarların bulunduğu çalışma ve dinlenme odası, kütüphane, çeşitli etkinlik, seminer ve eğitimlerde kullanılmak üzere içinde projeksiyon cihazı, ses sistemi yer alan 50 kişilik konferans salonu, kurgusal duruşmaların yapılabileceği, aynı zamanda SEGBİS bağlantısı olan duruşma salonu bulunuyor.

Öte yandan merkezin açılışı kapsamında Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonunda 23. ve 24. dönem hakim ve savcı adaylarının katılımıyla tanışma toplantısı da düzenlendi.

Toplantıya katılan 90 hakim ve savcı adayına staj merkezinin amacı, ilerleyen dönemde düzenlenecek faaliyetler, eğitim ve seminerler hakkında bilgi verildi.